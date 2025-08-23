الأسطول الكندي يكتمل.. دوريات القطبية على أتم الاستعداد

استلم سلاح البحرية الكندي مؤخراً السفينة العسكرية الجديدة “روبرت هامبتون”، وهي السفينة السادسة والأخيرة من فئة “هاري ديفولف“(Harry DeWolf) المصممة خصيصاً للقيام بمهمات الدوريات وكاسحات الجليد، ضمن مشروع استراتيجي يعزز القدرة البحرية الكندية في المياه القطبية والشمالية.

وأُقيمت مراسم التسليم في حوض بناء السفن التابع لشركة “إيرفينغ شيب بيلدينغ” (Irving Shipbuilding)، بحضور كبار مسؤولي البحرية الكندية.

وصرح قائد سلاح البحرية قائلاً: “استلام الجيش للسفينة الأخيرة من فئة Harry DeWolf يعتبر إنجازاً مهماً، لأنه يؤكد نجاح استراتيجيتنا الوطنية في مجال بناء السفن وتعزيز الأمن البحري للبلاد”.

وستخضع السفينة لاختبارات شاملة في ظروف تشغيل مختلفة قبل أن تبدأ خدمتها الفعلية في الجيش الكندي عام 2026، لتصبح جزءاً أساسياً من أسطول الدوريات البحرية والمهمات القطبية.

ويعود تاريخ المشروع إلى عام 2015، عندما وقعت الحكومة الكندية عقداً لتطوير ست سفن دوريات كاسحة للجليد من نوع Harry DeWolf، بقيمة 5 مليارات دولار كندي (حوالي 2.92 مليار دولار أمريكي آنذاك).

وتهدف هذه السفن إلى تنفيذ مهمات الدوريات، الإنقاذ، ومراقبة المياه الإقليمية، خصوصاً في المناطق المغطاة بالجليد.

وتتميز سفن Harry DeWolf بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في أصعب الظروف البحرية، حيث يبلغ طول كل سفينة 103.6 متر، وعرضها 19 متراً، مع إزاحة للمياه تبلغ 6615 طناً. كما يمكنها الإبحار لمسافة تصل إلى 6800 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 85 يوماً متواصلاً دون الحاجة للتزود بالوقود أو المؤن، ما يجعلها مثالية لمهام طويلة في المياه القطبية الشديدة البرودة.

وبحسب موقع، Naval Today، تسهم السفينة الجديدة في تعزيز قدرة سلاح البحرية الكندي على مراقبة الممرات البحرية القطبية، حماية المصالح الوطنية، والمشاركة في عمليات الإنقاذ والدوريات في البحار الشمالية، في وقت تتزايد فيه الأهمية الاستراتيجية للمناطق القطبية والموارد الطبيعية المتاحة فيها.