الأسطى: مدينة سرت نموذجية وهي المقر الحالي للحكومة الليبية

قال نائب رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب خالد الأسطى، إن مدينة سرت نموذجية وهي المقر الحالي للحكومة الليبية.

جاء ذلك في كلمته أمام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت، بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة القانون الدولي والجنائي والعام من مختلف الجامعات الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الأسطى قوله، إن هذا المؤتمر هو محفل علمي مهم تنظمه كلية القانون بجامعة سرت ويجب الاستفادة من التوصيات النهائية له، وخاصة مجلس النواب.

وأكد النائب أن الحكومة الليبية ستهتم بالجامعات الليبية باعتبارها بيوت خبرة في كل التخصصات ولها أهمية في التنمية ورسم السياسات.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أعلن في وقت سابق، عن مباشرة حكومته عملها من مدينة سرت، بشكل مؤقت إلى حين الدخول إلى العاصمة طرابلس بشكل سلمي وبدون إراقة دماء.