الأسعار تتراجع.. وزارة النفط تكشف «متوسطات الخام» خلال أسبوع

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، تراجع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الأسواق شهدت ضغوطًا نتيجة تداخل عدة عوامل أثرت في توازن العرض والطلب، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الطاقة.

وأوضحت الوزارة، في نشرة اتجاهات أسعار النفط الأسبوعية، أن متوسط الأسعار خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو سجل مستويات متفاوتة بين الخامات الرئيسية في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات النشرة، بلغ متوسط سعر سلة نفط أوبك 74.17 دولارًا للبرميل، فيما تراوح سعرها بين 70.37 دولارًا كحد أدنى و77.96 دولارًا كحد أعلى.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط “تكساس” متوسط سعر بلغ 71.95 دولارًا للبرميل، بعدما تحرك بين 67.82 دولارًا و76.08 دولارًا خلال الفترة نفسها.

أما خام برنت، فقد بلغ متوسط سعره 75.81 دولارًا للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 80.59 دولارًا، بينما وصل أدنى سعر له إلى 71.02 دولارًا.

وأرجعت وزارة النفط والغاز الليبية تراجع الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق، وتراجع توقعات نمو الطلب العالمي على الطاقة، إضافة إلى ارتفاع المخزونات في بعض الأسواق، وانخفاض المخاوف المرتبطة باضطرابات الإمدادات.

وأكدت الوزارة أن حركة أسعار النفط العالمية تظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، ومستويات الإنتاج، والتغيرات في الطلب، إلى جانب العوامل الجيوسياسية المؤثرة في أسواق الطاقة.

هذا وتتأثر أسعار النفط عالميًا بشكل مستمر بعوامل العرض والطلب، ومستويات المخزون، وقرارات الدول المنتجة، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والسياسية، ويُعد خام برنت وسلة أوبك وخام غرب تكساس من أبرز المؤشرات المستخدمة لمتابعة حركة سوق النفط العالمية.