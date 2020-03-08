مال وأعمال

الأسهم الخليجية تهوي بعد فشل اجتماع «أوبك+»

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 مارس 2020 - 12:20
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مال وأعمال
تراجعت أسعار النفط أكثر من 9%، يوم الجمعة [انترنت]

تهاوت الأسهم الخليجية في المعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بعد فشل اجتماع “أوبك” وروسيا في التوصل لاتفاق لخفض المعروض النفطي، مما دفع بأسعار الخام للانخفاض بشدة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 5.7% في المعاملات المبكرة ونزلت الأسهم الكويتية 5%، وهبط مؤشر دبي 3.75%، مع تخوف المستثمرين حيال توقعات الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

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وتراجعت أسعار النفط أكثر من 9%، يوم الجمعة الماضي، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ منتصف 2017 بعد فشل اجتماع “أوبك” وروسيا في التوصل لاتفاق لخفض المعروض النفطي، وبعد تراجع الطلب على المحروقات جراء انتشار فيروس “كورونا”.

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