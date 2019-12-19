الأسوأ منذ 25 عاما.. الجراد يغزو الصومال

ورجحت المنظمة أن ينتشر الجراد على نطاق أوسع في الصومال.

وقالت المنظمة إن الجراد دمر 70 ألف هكتار من الأراضي في الصومال وإثيوبيا المجاورة مهددا إمدادات الغذاء وسبل المعيشة في المجتمعات الزراعية بالبلدين.

ويمكن لسرب متوسط تدمير محاصيل تكفي لإطعام 2500 شخص لمدة عام.

وأضافت المنظمة في بيان إلى أن الصراع وحالة الفوضى السائدة في الصومال تجعل رش الجراد بطائرات – وهو ما تصفه المنظمة بأنه “الإجراء الأمثل” – مستحيلا.

وتابع البيان “تأثير إجراءاتنا في الأجل القصير سيكون محدودا للغاية”