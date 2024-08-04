الأسواق الحرة في مطار دبي بدأت التعامل بالروبل الروسي

بدأت بعض المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في مطار دبي الدولي (Duty Free) بقبول النقد بالروبل، وأفاد ممثل شركة سوق دبي الحرة، المسؤولة عن تشغيل الأسواق الحرة في مطارين بالمدينة، بأن الدفع مقابل المشتريات بالروبل بات ممكنا أعتبارا من الأول من أغسطس، حسبما أفاد مراسل تاس.

ووفقا له، يمكن للمسافرين استخدام الروبل النقدي لشراء البضائع في معظم المحلات التجارية في مطار دبي الدولي.

لكن بعض المتاجر الموجودة في المبنى الثاني بالمطار لم تبدأ بعد بقبول العملة الروسية. وقال أحد موظفي هذه المتاجر إن “دفع ثمن السلع بالروبل سيظهر في المستقبل القريب بعد حل المشكلات الفنية”.

بالإضافة إلى ذلك، تقبل المتاجر الحرة في مطار دبي بطاقات نظام الدفع الصيني Union Pay الصادرة عن البنوك الروسية. في حين أن بطاقات نظام (MIR) الروسي لم يتم تفعيلها بعد للدفع في الأسواق الحرة.

يشار إلى ان السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 2 أغسطس هو 23.25 روبل لكل درهم.