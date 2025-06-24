الأسواق الخليجية ترتفع بقوة.. والغاز الطبيعي الأوروبي يتكبد أكبر خسارة في عامين

ارتفعت الأسواق الخليجية بقوة بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية صعوداً ملحوظاً في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع تزايد رغبة المستثمرين في المخاطرة بعد تهدئة التوترات التي استمرت 12 يوماً وأثارت مخاوف واسعة من تصعيد في المنطقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 2.1%، مدعوماً بصعود أسهم مصرف الراجحي بنسبة 1.9% والبنك الأهلي السعودي بنسبة 2.1%. كما قفز سهم طيران ناس، المدرج حديثاً في البورصة، بأكثر من 7% ليصل إلى 79.80 ريال. في المقابل، شهد سهم أرامكو تراجعاً بنسبة 1.7%، وسهم سابك للمغذيات الزراعية انخفاضاً بنسبة 1.1%.

وفي دبي، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 3.1%، وهو أكبر مكسب يومي منذ ديسمبر الماضي، بدعم من صعود سهم إعمار العقارية بنسبة 4.7%، وارتفاع سهم العربية للطيران بنسبة 7.2%، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 2.2% بدعم من قفزة سهم الدار العقارية التي بلغت 8.3%، كما ارتفع مؤشر قطر بأكثر من 2% بدعم من سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.2%.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر إعادة فتح المجال الجوي بعد إغلاقه مؤقتاً عقب هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية أمريكية في البلاد دون وقوع إصابات.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 2% في بداية التداولات.

في المقابل، شهد الغاز الطبيعي الأوروبي أكبر خسارة يومية في عامين، حيث هبطت العقود الآجلة للغاز بنحو 12%، متأثرة بتراجع المخاوف من اضطراب الإمدادات جراء الهدنة بين إيران وإسرائيل، حسب بلومبرغ.

وكانت أسعار الغاز قد ارتفعت بشكل ملحوظ مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على إيران منذ 13 يونيو الجاري، مما رفع أسعار العقود الآسيوية والأوروبية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من تعطيل مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، والذي يمثل شرياناً أساسياً للإمدادات إلى آسيا وأوروبا على حد سواء.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب الأسواق الدولية لتأثير الهدنة على استقرار إمدادات الطاقة والأسواق المالية في المنطقة والعالم.