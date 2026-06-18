الأسواق العالمية تتباين.. النفط تحت الضغط والذهب يواصل الصعود

سجلت أسواق الطاقة والمعادن تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تفاعل المستثمرين مع توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وما ترتب عليها من تطورات تتعلق بمضيق هرمز والملفات الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق.

وفي أسواق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر أغسطس بنسبة 2.65% لتسجل 77.44 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.05% لتصل إلى 74.45 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد مكاسب سجلتها الأسعار في جلسة الأربعاء، عندما تفاعلت الأسواق مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية في حال عدم التزام الجانب الإيراني ببنود التفاهم.

وتنص مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا على فترة تفاوض تمتد 60 يومًا، يُسمح خلالها بمرور إيران دون رسوم عبر مضيق هرمز، إلى جانب إعادة حركة الملاحة عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة خلال 30 يومًا.

كما يتضمن الاتفاق تأجيل عدد من الملفات الخلافية، من بينها البرنامج النووي الإيراني، إلى مراحل تفاوضية لاحقة، إلى جانب طرح خطة دعم اقتصادي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة تنشيط الاقتصاد الإيراني بمشاركة الولايات المتحدة وشركائها.

ويرى محللون أن مسار أسعار النفط سيظل مرتبطًا بوتيرة التنفيذ الفعلي للاتفاق، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بحجم الإمدادات العالمية واحتمالات بقاء المعروض النفطي محدودًا حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

في المقابل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعدت العقود الفورية بنسبة 1.13% لتصل إلى 4304.84 دولارًا للأونصة، مدفوعة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتطورات المشهد بين واشنطن وطهران.

بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 1.25% لتسجل 4326.50 دولارًا للأونصة، ما يعكس حالة التذبذب في السوق.

كما ارتفعت الفضة بنسبة 2.2% إلى 69.51 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1767.53 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 2% ليصل إلى 1338.67 دولارًا للأونصة.

وتتواصل حالة الترقب في أسواق السلع العالمية تجاه انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني على قطاع الطاقة، إلى جانب إشارات السياسة النقدية الأمريكية، وسط توقعات باستمرار التقلبات في أسعار المعادن والنفط خلال الفترة المقبلة.