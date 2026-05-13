الأسواق العالمية تترقب قمة «ترامب وشي».. تقلبات بأسعارالنفط والذهب

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بينما استقرت أسعار الذهب، مع ترقب المستثمرين القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، في وقت تستمر فيه التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35% لتسجل 106.33 دولارات للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها لتصل إلى 100.83 دولار للبرميل.

ورغم هذا التراجع، ما زالت أسعار النفط تتحرك قرب مستوى 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير، وما تبعها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وسجلت الأسعار ارتفاعًا بأكثر من 3% خلال جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعة بتراجع الآمال في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف بشأن استمرار اضطراب الإمدادات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى حاجة إلى تدخل الصين للمساعدة في إنهاء الحرب مع إيران، رغم استمرار الضغوط الجيوسياسية وتزايد القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، في وقت تستعد فيه بكين لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مرتقبة يومي الخميس والجمعة، توصف بأنها مفصلية في تحديد مسار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وقالت مجموعة أوراسيا إن استمرار اضطرابات الإمدادات وحجم الخسائر التي تجاوزت مليار برميل يدعم بقاء أسعار النفط فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام.

وفي الولايات المتحدة، بدأت تداعيات الحرب تنعكس على الاقتصاد مع ارتفاع أسعار الوقود وتسارع التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ليصل إلى أعلى مستوى سنوي منذ نحو 3 سنوات، ما زاد الضغوط على المستهلكين.

وفي أسواق المعادن، استقرت أسعار الذهب مع تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات تضخم جاءت أعلى من التوقعات، ما قلل من احتمالات التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.27% لتسجل 4702.43 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.40% إلى 4705.40 دولار للأونصة.

وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم كايل رودا إن بيانات التضخم الأمريكية أضعفت آمال خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ما يضغط على الذهب ويزيد احتمالات بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين واجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، لما له من تأثير مباشر على توجهات الأسواق العالمية.

وسجلت الفضة استقرارًا عند 86.53 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2120.29 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1492.75 دولار.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى خفض توقعات سعر خام برنت إلى 94.85 دولارًا للبرميل هذا العام، مع استمرار الضغوط المرتبطة بالإنتاج والتوترات الجيوسياسية.