الأسواق العالمية تدفع الثمن وغضب أوروبي واسع.. الرئيس البرازيلي: «ترامب» رئيس أمريكا وليس العالم

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات، وتوعده بفرض رسوم أضخم، تراجعت الأسهم العالمية، لتدفع ثمن “قرارات ترامب”، وخاصة أسهم “شركات السيارات” حيث تكبّدت خسائر فادحة، فيما شهد شهد العالم موجة غضب إزاء تلك السياسة الأمريكية المثيرة للجدل!

ووفق وكالة “بلومبورغ”، “انخفض مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.6%، في حين أنهى مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 2.08%، وأغلق سهم شركة “تويوتا موتور” تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 2.04%، كما انخفض سهم “مازدا موتور” بنحو 6%، و”سوبارو” بنحو 5%، وسهم “هوندا” بنسبة 2.48%”.

وبحسب الوكالة، “في تعاملات ما بعد إغلاق بورصة “وول ستريت”، هبط سهم “فورد”، في تمام الساعة 05:20 صباحا، بنسبة 4.71%، وانخفض سهم “جنرال موتورز” بنسبة 3.12%، وفي الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.55%، بحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو، فيما تراجع مؤشر “داكس” الألماني 1.5%، وانخفض”كاك” الفرنسي بنسبة 0.74%”.

ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي وكندا برسوم جمركية “ضخمة”

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، “من مغبة أي تعاون بينهما للإضرار بالاقتصاد الأمريكي، وتوعدهما برسوم “ضخمة” على وارداتهما تفوق الرسوم الحالية بكثير”.

وكتب الرئيس ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “إذا تعاون الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة، فسيُفرض عليهما رسوم جمركية كبيرة جدا، تفوق بكثير تلك المقررة حاليا”.

الرئيس البرازيلي: “ترامب” رئيس الولايات المتحدة وليس العالم

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “برفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع”، محذرا من “العواقب السلبية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي”.

وقال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: “أنا قلق للغاية بشأن سلوك الحكومة الأميركية”، مضيفا: “أنا قلق لأن التجارة الحرة تتعرض للضرر، وأنا قلق لأن النظام متعدد الأطراف يتم إضعافه”.

وأوضح الرئيس البرازيلي، “أنه لا يرى أي نتائج إيجابية لهذه السياسة، مشيرا إلى أن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، مما سيفاقم التضخم ويدفع إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما قد يعيق النمو الاقتصادي”.

وشدد على أن “ترامب” رئيس للولايات المتحدة فقط، وليس للعالم بأسره”، معتبرا أن “هذه الإجراءات الحمائية لا تفيد أي دولة”.

من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان، شيغيرو إيشيبا، أنه يسعى “لإعفاء بلاده من هذه الرسوم”، مشيرا إلى “اتفاقه مع “لولا” على تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن”.

ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، قرار “ترامب” بشأن رسوم السيارات بأنه “مؤسف للغاية”، مؤكدًا أن “اليابان “تحث بشدة” على استثنائها من هذه الرسوم”.

وزير الاقتصاد الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على الردّ بحزم على الرسوم الأمريكية الجديدة

دعا وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك”، الاتحاد الأوروبي إلى “تقديم رد قوي على الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة على السيارات المستوردة”.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن هابيك: “من الأهمية أن يقدم الاتحاد الأوروبي ردا حاسما على هذه التعريفات، ويجب أن يكون واضحا أننا لن نتراجع أمام الضغوط الأمريكية”. وأضاف أن هذه الخطوة “لم تكن مفاجئة”، وأن المفوضية الأوروبية كانت تستعد لمثل هذا السيناريو.

وأشار الوزير الألماني إلى أن “بلاده ستواصل دعم المفوضية الأوروبية في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي لإيجاد حل يمنع تصاعد حرب تجارية بين الطرفين. وحذر من أن هذه التعريفات ستلحق ضررا بالغا بجميع الأطراف”، قائلاً: “هذه أخبار سيئة للمصنعين الألمان، للاقتصاد الألماني، للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا للولايات المتحدة نفسها”.