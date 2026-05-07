الأسواق العالمية تنتعش بقوة.. وموجة تفاؤل تضرب «البورصات العالمية»

شهدت الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، حالة من الزخم الإيجابي الحاد، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق أولي لوقف الحرب، في خطوة انعكست فورًا على حركة النفط والعملات والذهب والبورصات العالمية.

وبحسب مصادر دبلوماسية نقلتها وسائل إعلام دولية، فإن باكستان تضطلع بدور وساطة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من صياغة مذكرة تفاهم مختصرة قد تمهّد لإنهاء التصعيد العسكري، فيما أكدت إيران أنها تدرس مقترحًا أمريكيًا جديدًا سترد عليه قريبًا عبر القنوات الوسيطة.

هذا التفاؤل انعكس بشكل مباشر على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ هبط خام برنت بنسبة 7.83% إلى 101.27 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03% إلى 95.08 دولار، وسط توقعات بأن أي اتفاق محتمل سيقلص المخاطر الجيوسياسية ويخفف اضطرابات الإمدادات.

وفي المقابل، قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3% ليصل إلى 4691.80 دولار للأوقية، مدعومًا بتراجع الدولار وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم.

كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 97.941، ما عزز مكاسب العملات الأخرى، حيث ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني، في حين سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوياته منذ سنوات مدعومًا بزيادة الإقبال على المخاطرة.

وسجلت العملات المشفرة بدورها مكاسب، إذ ارتفعت عملة بتكوين إلى أكثر من 81 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ أشهر، في مؤشر على تحول شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

وعلى مستوى الأسواق الناشئة والمتقدمة، افتتحت وول ستريت جلساتها على ارتفاع قوي، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.45%، وناسداك بنسبة 2.01%، بينما ارتفع داو جونز بنسبة 1.22%، مدفوعًا بتوقعات تهدئة التوترات الجيوسياسية وتحسن بيئة النمو.

وفي أوروبا، قفز مؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.2% إلى أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل، بينما سجلت مؤشرات كبرى مثل كاك 40 الفرنسي وميلانو الإيطالي مكاسب قوية تجاوزت 2.5%.

أما في الخليج، فقد تصدرت بورصة دبي المكاسب بارتفاع 3%، تلتها أبوظبي وقطر والكويت، بينما سجلت بعض الأسواق تراجعًا محدودًا مثل السعودية وسلطنة عمان، في حين ارتفع مؤشر مصر إلى مستوى قياسي جديد.

وفي آسيا، قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 7% في واحدة من أقوى جلساته مدفوعًا بأسهم التكنولوجيا، خصوصًا سامسونغ، بينما سجلت هونغ كونغ وأستراليا واليابان مكاسب متفاوتة.

على الجانب الآخر، شهد الريال الإيراني تحسنًا ملحوظًا في السوق الموازية، حيث انخفض سعر الدولار من 182 ألفًا إلى نحو 175 ألف تومانا، مع تراجع الطلب على العملة الصعبة بفعل توقعات التهدئة.

ويقول محللون إن الأسواق تتحرك حاليًا وفق “تسعير استباقي” لاحتمال التوصل إلى اتفاق، مشيرين إلى أن مجرد إشارات سياسية إيجابية كانت كافية لإطلاق موجة شراء واسعة في الأسهم وبيع في النفط وارتفاع في الذهب، وسط توقعات بأن أي اتفاق فعلي قد يعيد رسم خريطة تدفقات رأس المال عالميًا.