الأسواق العالمية على صفيح ساخن.. تراجع النفط وارتفاع قياسي للذهب والفضة

أكدت مصادر لوكالة رويترز أن أسعار النفط تراجعت اليوم الخميس رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية، وذلك بعد لقائه بنظيره الصيني.

وأوضحت المصادر أن الأسواق أبدت شكوكها حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل نهاية حقيقية للنزاع التجاري المستمر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ما ساهم في الضغط على أسعار النفط.

وأظهرت البيانات أن العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر تراجعت بنسبة 0.56% إلى 60.14 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لنفس الشهر بنسبة 0.49% إلى 64.60 دولار للبرميل.

وأشار ترامب إلى التوصل إلى توافق أساسي مع الصين لحل النزاعات التجارية، مع إبرام اتفاق لمدة عام حول المعادن الأرضية النادرة وخفض الرسوم الجمركية إلى 47%، مؤكداً أن علاقات البلدين ستكون رائعة، فيما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التفاهمات تمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات الاقتصادية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 24 October بمقدار 6.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه الأسبوع السابق بمليون برميل، ليصل إجمالي المخزون إلى 416 مليون برميل، وهو أقل بنسبة تقارب 6% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في نفس الفترة.

وأوضحت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 5.9 مليون برميل، فيما هبط مخزون المكررات النفطية بما يشمل زيت التدفئة والديزل 3.4 مليون برميل، ليظل أقل بنسبة تتراوح بين 3% و8% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، ما يعكس ضغوطاً محتملة على الإمدادات رغم الانخفاض في الأسعار.

في السياق، قفزت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار وقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن نتيجة الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 1.49% ليصل إلى 3994.35 دولار للأونصة، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.21% إلى 4009.30 دولار للأونصة، في ظل توقعات بأن يكون خفض الفائدة الأخير لهذا العام وفقاً لرئيس الفيدرالي جيروم باول.

وتوقع البنك الدولي أن يواصل الذهب مساره الصعودي خلال العام المقبل، مسجلاً زيادة إضافية بنسبة 5% بعد ارتفاعه بنسبة 42% خلال عام 2025، فيما تشير توقعات الخبراء إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى 4980 دولاراً للأونصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بزيادة 27% عن مستوياته الحالية.

وأوضح البنك أن أسعار الفضة تشهد أيضاً قفزة تاريخية، متوقعاً ارتفاعها بنسبة 34% خلال 2025، يعقبها زيادة إضافية بنسبة 8% في 2026، معتبراً أن الطلب على الأصول الآمنة والمعادن النفيسة يتزايد في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وشراء البنوك المركزية للذهب لتعزيز احتياطياتها النقدية.

وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية قد تدفع أسعار النفط للارتفاع مجدداً، ما يعزز الطلب على الذهب والفضة كملاذ آمن، كما أن ظاهرة إلنينيو المناخية قد تؤدي إلى اضطرابات بالإنتاج الزراعي وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف البنك أن التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات سيزيد الطلب على المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس، ما يعزز دور الذهب كأداة تحوّط رئيسية في عالم يشهد تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة، في الوقت الذي قد تتراجع فيه أسعار السلع الأولية الأخرى إذا استمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتواصلت التوترات التجارية، مع توقعات بانخفاض الطلب على النفط مع الانتشار السريع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030.