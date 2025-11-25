الأسواق العالمية في قبضة القلق والترقب!

شهدت الأسواق العالمية اليوم تقلبات مثيرة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بينما تراجعت أسعار النفط، في مشهد يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين أمام التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 0.44% لتصل إلى 4148 دولاراً للأونصة، وسط متابعة دقيقة لتصريحات صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة والسياسة النقدية، في المقابل، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.31% إلى 4123.13 دولاراً للأونصة.

ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين، خاصة مع صعود طفيف لمؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 100.22 نقطة، ما يزيد من اهتمام الأسواق بتقلبات العملة مقابل الذهب.

النفط يتراجع بسبب مخاوف المعروض

على الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض المتوقع العام المقبل. وسجل خام “برنت” انخفاضاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 63.10 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” بنفس النسبة إلى 58.61 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود بنسبة 1.3% شهدتها أسعار النفط مؤخراً نتيجة توقعات تراجع الإمدادات الروسية بسبب العقوبات الغربية. وحذّرت كبيرة محللي السوق لدى “فيليب نوفا”، بريانكا ساشديفا، من أن الخطر الأكبر في المدى القصير يكمن في العرض الزائد، مما قد يجعل الأسعار الحالية عرضة للتقلبات.