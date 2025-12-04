الأسواق العالمية متقلبة.. الذهب يتراجع والنفط يرتفع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة الأسبوع المقبل، وبيانات الفائدة المرتبطة بها، في حين ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.34% لتصل إلى 4218 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.34% إلى 4189.18 دولار للأونصة، وفق تداولات الأسواق.

وقالت خبيرة السلع لدى “إيه إن زد” سوني كوماري إن السوق تتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرة إلى أن السوق بحاجة لمحفز جديد يدفع الذهب للتحرك صعودًا. ويعكس هذا التراجع التوتر بين سياسات الفيدرالي وتوقعات المستثمرين، حيث يراقبون تأثير الفائدة على قيمة الدولار والأصول الآمنة مثل الذهب.

في المقابل، صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدفوعة بمخاوف شح الإمدادات العالمية رغم بيانات رسمية أمريكية أظهرت زيادة مخزونات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير المقبل بنسبة 0.56% إلى 59.28 دولار للبرميل، بينما صعد الخام العالمي مزيج “برنت” لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.40% إلى 62.92 دولار للبرميل.

وتأتي هذه الزيادة وسط استمرار المخاوف من تأثير تقلبات الإنتاج والقيود الجيوسياسية على الإمدادات العالمية، وهو ما يدعم أسعار النفط رغم المؤشرات على وفرة المخزون في الولايات المتحدة.

وتشير هذه التحركات إلى هشاشة أسواق الطاقة والمعادن أمام أي تغييرات في السياسات النقدية أو اضطرابات الإمدادات