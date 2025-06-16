الأسواق العربية والإسرائيلية تتعافى جزئياً.. مؤشرات البورصات تصعد بعد موجة خسائر حادة

شهدت الأسواق المالية العربية والإسرائيلية اليوم الاثنين، تحسناً ملحوظاً، مع تعافي مؤشرات البورصات والعملات الرئيسية بعد موجة خسائر حادة سُجلت في جلسة الأحد، وذلك وسط مراقبة دقيقة لتطورات الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل.

وبدأت البورصات العربية الأسبوع على وقع ارتفاعات بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة نتيجة مخاوف المستثمرين من توسع نطاق الصراع العسكري في المنطقة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 1.56% ليصل إلى 10899.21 نقطة (حسب بيانات الساعة 12:45 بتوقيت موسكو)، كما صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.02% إلى 5419.53 نقطة، وبورصة أبو ظبي بنسبة 0.24% إلى 9586.85 نقطة.

وأظهرت بورصة قطر أداءً إيجابياً أيضاً بارتفاع مؤشرها بنسبة 1.89% ليبلغ 10480.92 نقطة، فيما سجل مؤشر بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 1.75% إلى 6854.23 نقطة عند الإغلاق، أما في مصر، فقد عاد مؤشر بورصة القاهرة EGX 30 إلى الصعود بزيادة 0.61%، محققاً 31205.84 نقطة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد جلسة الأحد التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في معظم الأسواق العربية بسبب المخاوف المتصاعدة من تداعيات الصراع الإيراني-الإسرائيلي، والذي يثير تساؤلات حول احتمالات توسيع المواجهة العسكرية وتأثيراتها الاقتصادية على المنطقة.

تعافي العملة الإسرائيلية وبورصة تل أبيب

على الصعيد الإسرائيلي، عادت العملة المحلية “الشيكل” ومؤشر بورصة تل أبيب إلى التعافي، مع تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها الأسواق الأسبوع الماضي بسبب التوترات الأمنية.

وبحسب بيانات التداولات حتى الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 2.17% ليصل إلى 3.5417 شيكل، فيما صعد مؤشر بورصة تل أبيب بنسبة 1.03% إلى 5891 نقطة.

وكانت العملة الإسرائيلية وبورصة تل أبيب تعرضتا لضغوط شديدة مع اشتداد المواجهة العسكرية، لكن تحسنهما اليوم يعكس بعض الثقة المحدودة في قدرة إسرائيل على احتواء الأزمة، أو على الأقل تحسن في الرؤية السوقية وسط تقلبات متواصلة.