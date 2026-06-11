الأسواق الليبية تسجل تراجعاً كبيراً في أسعار «الغذاء واللحوم»

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالنصف الأول من شهر أبريل 2026، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الرقابة وضمان انسياب السلع وزيادة المعروض.

وأوضحت الوزارة أن مؤشرات الأسعار أظهرت انخفاضاً في عدد من السلع الأساسية بنسب متفاوتة، حيث تراجع سعر الدجاج بنسبة 52%، والبيض بنسبة 50%، والأعلاف بنسبة 40%، والأسماك بنسبة 30%، والخضروات بنسبة 25%.

كما شملت الانخفاضات أيضاً الذهب بنسبة 20%، والسلع المعمرة بنسبة 19%، إلى جانب تراجع أسعار اللحوم الحمراء بنحو 16%، في دلالة على تحركات واسعة في السوق المحلي نحو مستويات سعرية أقل مقارنة بالفترة السابقة.

وأكدت الوزارة أن هذا التراجع يأتي نتيجة ما وصفته بجهود تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على حركة السلع، إضافة إلى زيادة المعروض وتحسين انسياب السلع داخل الأسواق المحلية، ما ساهم في تصحيح الأسعار باتجاه مستويات أقرب إلى التوازن.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم.

هذا وتشهد الأسواق الليبية في الفترة الأخيرة تقلبات متواصلة في أسعار السلع نتيجة عوامل تتعلق بسلاسل الإمداد والرقابة على الاستيراد وتكاليف النقل، ما يجعل سياسات ضبط السوق وزيادة المعروض من أبرز الأدوات المستخدمة لتحقيق الاستقرار السعري.

