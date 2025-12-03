الأسواق النفطية تترقب تأثير «محادثات السلام» على الأسعار

استقرت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع متابعة المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية، إضافة إلى تطورات محادثات السلام حول أوكرانيا التي تثير تأثيرات محتملة على أسواق الطاقة.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58.91 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.43% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، بينما استقرت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت عند 62.71 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.24%.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.48 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، فيما من المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة لاحقاً اليوم، ما قد يعطي مؤشراً إضافياً حول توجهات الأسعار على المدى القريب.

ويشكل ترقب بيانات المخزونات الأمريكية عاملاً مؤثراً على أسعار النفط عالمياً، حيث تعكس المخزونات حالة العرض والطلب في أكبر سوق للخام، كما تلعب المفاوضات المرتبطة بسلام أوكرانيا دوراً في تحديد توقعات المستثمرين بشأن استقرار الإمدادات من حقول بحر الشمال وروسيا، إضافة إلى التأثير على أسعار النفط والغاز الأوروبيين.

وشهدت أسعار النفط خلال العامين الماضيين تقلبات واسعة نتيجة التغيرات في الطلب العالمي بعد التعافي من جائحة كورونا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى تقلبات المخزونات الأمريكية والتوقعات الاقتصادية العالمية التي تؤثر مباشرة على الأسواق.

ارتفاع أسعار الألومنيوم لأعلى مستوى منذ ربيع 2022 وتعافٍ قوي للبيتكوين مقابل انخفاض أسعار البرتقال

صعد متوسط سعر الألومنيوم على المستوى العالمي خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ربيع 2022، مسجلاً 2819 دولاراً للطن المتري، بارتفاع قدره 26 دولاراً خلال شهر واحد، في حين بلغ أعلى مستوى سابق للطن 2830 دولاراً في مايو 2022.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن سجلت أسعار الألومنيوم أدنى مستوياتها الصيف الماضي، حيث وصل الطن في أغسطس 2023 إلى 2136.57 دولار، ما يعكس تقلبات قوية في سوق المعادن العالمية نتيجة التغيرات في الطلب الصناعي والتحديات اللوجستية.

وفي سوق العملات المشفرة، سجلت عملة البيتكوين تعافياً قوياً مع بداية ديسمبر، متجاوزة 93 ألف دولار لتعويض جزء من خسائر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 7.26% لتصل إلى 93,303.63 دولار وفق منصة “كوين ماركت كاب”، بينما سجلت منصة “بينانس” ارتفاعاً بنسبة 7.29% ليبلغ السعر 93,291.72 دولار. وعلق المحلل لدى “آي جي ماركت” توني سيكامور بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع إضافي يتراوح بين 95 و100 ألف دولار قبل دخول السوق مرحلة أكثر حيادية.

على صعيد الأسواق الغذائية، انخفض متوسط سعر كيلو البرتقال عالمياً في نوفمبر إلى 86 سنتاً، وهو أدنى مستوى له منذ صيف 2022، بعد أن شهد انخفاضاً قدره 19 سنتاً خلال شهر واحد فقط، وبلغ السعر الأدنى السابق في يوليو 2022 نحو 84 سنتاً، في حين سجلت الأسعار ذروتها في ديسمبر من العام الماضي لتصل إلى 2.7 دولار للكيلو.