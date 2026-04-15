الأسواق تترقب.. النفط يدخل موجة هبوط جديدة

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، في ظل تصاعد التوقعات باستئناف مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يرافق ذلك من عودة تدريجية للإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، بعد اضطرابات حادة تسببت بها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 52 سنتًا، ما يعادل 0.55 بالمئة، لتسجل 94.27 دولارًا للبرميل، بعد خسائر حادة بلغت 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.04 دولار، أو 1.1 بالمئة، ليصل إلى 90.24 دولارًا للبرميل، بعد هبوط أكبر بلغ 7.9 بالمئة في الجلسة السابقة، في إشارة إلى ضغط واضح على الأسواق.

وجاء هذا التراجع وسط تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن احتمال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة في باكستان، بعد تعثر محادثات سابقة دفع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وأثارت هذه التطورات موجة تفاؤل في الأسواق، مع توقعات بأن أي تقدم دبلوماسي قد يفتح الباب أمام استقرار تدريجي في الإمدادات النفطية القادمة من منطقة الخليج، التي تأثرت بشدة جراء التوترات الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.

وكانت الحرب والتصعيد في المنطقة قد تسببا في اضطراب حركة الملاحة عبر المضيق، أحد أهم شرايين الطاقة عالميًا، ما أدى إلى تراجع كبير في تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة نحو الأسواق العالمية، خصوصًا في آسيا وأوروبا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل العبور البحري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين، رغم وقف إطلاق النار الذي لم ينهِ بالكامل مخاطر التصعيد، بحسب متابعين لحركة الشحن البحري.