الأسواق تتنفس الصعداء.. تراجع حادّ لأسعار النفط بعد قرار ترامب

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الضربات العسكرية التي كانت تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، في خطوة خففت مؤقتًا من المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.

وسجل خام برنت انخفاضًا ملحوظًا خلال التداولات ليصل في بعض الجلسات إلى نحو 96 دولارًا للبرميل، بتراجع اقترب من 9 بالمئة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 90 دولارًا للبرميل بانخفاض بلغ نحو 8 بالمئة بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وفي تعاملات أخرى، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 17 دولارًا، أي ما يعادل نحو 15 بالمئة، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولارًا للبرميل.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 13 دولارًا أو ما يقارب 13.5 بالمئة ليصل إلى 85.28 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد سجل ارتفاعًا يقارب 3 بالمئة في التداولات المبكرة.

ويأتي هذا الهبوط الحاد في أسعار النفط بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات وصفها بأنها “جيدة جدًا ومثمرة للغاية”، مشيرًا إلى أنها قد تقود إلى “حل كامل وشامل” للصراع.

وأثرت هذه التصريحات سريعًا في الأسواق العالمية، إذ سجلت الأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا مع تراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 2 بالمئة بعد تصريحات ترامب، في حين تحول مؤشر ستوكس 600 الأوروبي والمعادن النفيسة إلى الارتفاع، في إشارة إلى تعافٍ سريع في الأسواق المالية العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز المصغر بنحو 1140 نقطة، ما يعادل 2.48 بالمئة كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنحو 154.75 نقطة بنسبة 2.36 بالمئة وسجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ارتفاعًا بنحو 578.75 نقطة، أي ما يقارب 2.4 بالمئة.

في المقابل، تراجع مؤشر التقلبات فيكس المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت بنحو 3.99 نقطة ليصل إلى 22.79 نقطة بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته خلال أسبوعين، كما قفزت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 بنحو 4.7 بالمئة بعدما كانت منخفضة بأكثر من 1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ورغم التحسن المؤقت في الأسواق، يرى محللون أن التأجيل لا يعني انتهاء التوترات في المنطقة.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة آي جي ماركتس كريس بوشامب إن ما حدث يمثل تأجيلًا واضحًا وليس وقفًا كاملًا للتصعيد العسكري، موضحًا أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية لا يمكن التراجع عنها بسهولة.

وأضاف أن الأسواق تتنفس الصعداء حاليًا، غير أن التأثير الكامل للأحداث ما زال غير واضح في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول قد أعلن في وقت سابق الاثنين أن العالم يخسر نحو 11 مليون برميل يوميًا من الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الأمر الذي أسهم في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية.