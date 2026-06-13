الأسواق تشتعل.. ثروة «ماسك» تدخل منطقة الأرقام الأسطورية

تجاوزت ثروة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك مستويات غير مسبوقة، لتقترب من عتبة التريليون دولار، عقب بدء تداول أسهم شركة “سبيس إكس” في وول ستريت ضمن واحد من أضخم الطروحات العامة الأولية في تاريخ الأسواق المالية.

وافتتح سهم “سبيس إكس” التداول عند مستوى 150 دولاراً للسهم، بزيادة بلغت 11 في المائة عن سعر الطرح، ما دفع تقييم الشركة إلى نحو تريليوني دولار تقريباً، وفق بيانات السوق، في مؤشر يعكس حجم الإقبال الكبير على أسهم الشركة التي تُعد إحدى أبرز شركات الفضاء والتكنولوجيا في العالم.

ووفق مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، فإن حصة ماسك التي تتجاوز 80 في المائة من الشركة، رفعت ثروته إلى مستويات تقارب 1.05 تريليون دولار، ليقترب بذلك من رقم تاريخي غير مسبوق في الاقتصاد الحديث، في وقت تواصل فيه “سبيس إكس” توسيع حضورها في مجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي عبر مشاريعها المرتبطة بـ”ستارلينك” و”xAI”.

وتشير بيانات السوق إلى أن هذا الصعود المالي يرتبط مباشرة بتقييمات المستثمرين وثقتهم بمستقبل قطاعات الفضاء والتكنولوجيا، حيث تتغير قيمة الثروات الضخمة بشكل لحظي وفق حركة الأسهم واتجاهات الأسواق العالمية.

في المقابل، أعادت هذه القفزة القياسية فتح النقاش التاريخي حول مفهوم “أغنى رجل في التاريخ”، في ظل مقارنات بين ثروة ماسك المعاصرة، وثروة إمبراطور مالي في القرن الرابع عشر منسا موسى، الذي ارتبط اسمه بالذهب وطرق التجارة العابرة للصحراء.

وتعتمد ثروة ماسك على تقييمات سوقية مرنة تتغير يومياً، بينما ارتبطت ثروة منسا موسى آنذاك بالسيطرة على مناجم الذهب ومسارات التجارة في غرب إفريقيا، ما يجعل المقارنة بين النموذجين معقدة من حيث طبيعة الثروة وآليات قياسها.

ويؤكد محللون أن ثروة ماسك تمثل ذروة النظام المالي الحديث القائم على الأسهم والتكنولوجيا، في حين تجسد ثروة منسا موسى نموذجاً تاريخياً للثروة السيادية القائمة على الموارد الطبيعية والسلطة الجغرافية.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الفضاء والذكاء الاصطناعي توسعاً غير مسبوق، ما يجعل شركات مثل “سبيس إكس” في قلب التحول الاقتصادي العالمي، ويضع مؤسسها على مشارف دخول مرحلة مالية هي الأولى من نوعها في العصر الحديث.

وتُعد “سبيس إكس” واحدة من أهم شركات الفضاء الخاصة في العالم، وقد لعبت دوراً محورياً في تطوير تقنيات الإطلاق الفضائي وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ومع توسع دور التكنولوجيا في الاقتصاد العالمي، أصبحت تقييمات الشركات الكبرى عاملاً حاسماً في تشكيل ثروات الأفراد المرتبطين بها، في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في مفهوم الثروة مقارنة بالعصور التاريخية السابقة.