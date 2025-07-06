ليبيا وباكستان تبحثان تعزيز التعاون التربوي وتطوير مدرسة طرابلس

استقبلت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، صباح اليوم بمكتبها في طرابلس، سفير جمهورية باكستان لدى ليبيا، في إطار تعزيز التعاون التربوي المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء أوضاع المدرسة الباكستانية التابعة للسفارة الباكستانية في ليبيا، وسبل تطويرها بما ينسجم مع القوانين واللوائح المعتمدة داخل الدولة الليبية.

كما جرى استعراض الاتفاقيات السابقة المبرمة بين وزارة التربية والتعليم الليبية والسفارة الباكستانية، ومناقشة آليات تفعيلها بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التربوي.

وأكد الطرفان حرصهما على استمرار التنسيق بما يضمن تحسين البيئة التعليمية للطلاب، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتعليمية بما يخدم مصلحة أبناء الجالية الباكستانية المقيمة في ليبيا.