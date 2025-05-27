الأصابعة آمنة.. يوم بلا حرائق واستعداد ميداني على مدار الساعة

أفادت بلدية الأصابعة في نشرتها اليومية، بأن غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية لم تسجّل أي حالة حريق تُذكر خلال هذا اليوم، في مؤشر على استقرار الأوضاع الميدانية.



وأشارت البلدية إلى أن بعض الحرائق البسيطة اندلعت في مناطق متفرقة، إلا أن المواطنين تمكنوا من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي إطار الجاهزية والاستعداد، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه عبر نقطتين رئيسيتين: مقر القسم في الأصابعة، ونقطة جندوبة، لمتابعة الأوضاع وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.