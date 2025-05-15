الأصابعة بلا حرائق لليوم الثاني.. مؤشر إيجابي على استقرار الأوضاع بالمدينة

سجّلت بلدية الأصابعة، لليوم الثاني على التوالي، عدم وقوع أي حوادث حريق، بحسب ما أفادت به سجلات غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية بالبلدية، في مؤشر إيجابي على استقرار الوضع الميداني.

ورغم هذا الاستقرار النسبي، لا تزال تُسجَّل بعض الحرائق المحدودة في عدد من المنازل، إلا أن سكانها تمكنوا من التعامل معها وإخمادها دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء، وفق ما أوردته اللجنة المختصة.

وفي السياق ذاته، تواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية تمركزها في المواقع المخصصة لها، والتي تشمل: الأصابعة، مطار الزنتان، وككلة، وذلك في إطار خطة الطوارئ الرامية إلى مراقبة الأوضاع ميدانيًا والتدخل الفوري عند الحاجة.

وأكدت لجنة الأزمة في البلدية استمرار المتابعة الدقيقة للمستجدات، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر، ومشيدةً بتعاون الأهالي واستجابتهم السريعة في التعامل مع الحوادث المحدودة.