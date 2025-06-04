الأصابعة بلا حرائق… وبدء صرف تعويضات للمتضررين

أعلنت بلدية الأصابعة، ضمن نشرتها اليومية، استقرار الوضع الميداني لهذا اليوم، حيث لم تُسجل غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية أي حالة حريق تُذكر، فيما تمكّن المواطنون من السيطرة على بعض الحرائق البسيطة دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.

وبحسب البلدية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية بالأصابعة تمركزه في نقطتين رئيسيتين ضمن خطة الجاهزية والاستجابة للطوارئ، الأولى بمقر القسم الرئيسي بالبلدية، والثانية في نقطة جندوبة، وذلك لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ.

وفي سياق آخر، استلم عميد بلدية الأصابعة، المهندس عماد المقطوف– عضو لجنة التعويضات– أمس صكوك التعويضات الخاصة بالمواطنين المتضررين من الحرائق، الذين استكملوا الإجراءات المطلوبة، حيث من المقرر أن يبدأ توزيعها صباح اليوم بمقر المجلس البلدي.

وأكدت لجنة الأزمة بالبلدية على أهمية مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، سائلةً الله السلامة للجميع.

بلدية الأصابعة تعلن عن بدء تسليم صكوك التعويضات للمواطنين المتضررين من أزمة الحرائق.

دعت بلدية الأصابعة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق، والذين يشملهم الدفعة الأولى والثانية، إلى مراجعة إدارة الشؤون المالية بديوان البلدية صباح اليوم الأربعاء لاستلام صكوك التعويضات الخاصة بهم، مع ضرورة إحضار إثبات شخصي. كما يشترط حضور المستفيد شخصياً أو تقديم توكيل رسمي لمن ينوب عنه.

وأكدت البلدية أن تسليم باقي الدفعات سيتم لاحقاً بعد استلام مخصصاتها من الوزارة، مشيرة إلى أن عملية التعويضات ستستمر تباعاً وفق تعليمات معالي الوزير ورئيس لجنة التعويضات، وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون البلديات

اعلان … على السادة المواطنين المتضررين من أزمة الحرائق والواردة أسماءهم بالكشف المرفق ، ضرورة مراجعة ادارة الشؤون… تم النشر بواسطة ‏بلدية الأصابعة‏ في الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠٢٥