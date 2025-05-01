الأصابعة ترفع جاهزيتها.. محاضرات توعوية واستقرار ميداني بلا حرائق أو إصابات

أفادت النشرة اليومية الصادرة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025م بشأن الأوضاع في بلدية الأصابعة، بعدم تسجيل أي حالة حريق، وفقًا لسجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية بالأصابعة.

وأشار تقرير البلدية، إلى استمرار وقوع حرائق بسيطة ومتكررة في بعض المنازل، تمكن المواطنون من إخمادها دون الحاجة إلى تدخل سيارات الإطفاء، مع عدم تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات، حسب إفادة مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة.

كما أكد التقرير استمرار جاهزية أقسام السلامة الوطنية في الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة، وتمركزها في المواقع المحددة تحسبًا لأي طارئ.

المجلس البلدي ينظم محاضرة توعوية حول “استراتيجية وفن إدارة الأزمات والكوارث”

نظّم المجلس البلدي الأصابعة، بقاعة البلدية، محاضرة توعوية بعنوان “استراتيجية وفن إدارة الأزمات والكوارث”، بالتعاون مع شركة الهروج السوداء للاستشارات والدراسات الفنية والتدريب، وذلك ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية والعلمية الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمع المحلي وتطوير أداء المؤسسات في التعامل مع الأزمات.

وقدّم المحاضرة المدرب الدولي الدكتور علي عياد الكبير، الخبير الاستراتيجي في التنمية المستدامة، حيث تطرّق إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الكوارث وسبل إدارة الأزمات بكفاءة، مع التركيز على دور المؤسسات المحلية والمجتمع المدني.

وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام بلدية الأصابعة برفع مستوى الجاهزية والتوعية، خصوصًا في ظل تصاعد ظاهرة الحرائق التي تشهدها المنطقة، وتأكيدًا على دورها في دعم العمل المؤسسي وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي.

وفي الختام، تم تكريم الدكتور علي عياد الكبير تقديرًا لجهوده في التوعية والتثقيف والبحث.

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