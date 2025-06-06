الأصابعة تسجل حريقاً جديداً وفرق الإنقاذ تؤكد الاستعداد لأي طارئ

أفادت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة بتسجيل حادث حريق واحد في منزل أحد المواطنين، وهو منزل سبق وأن شهد حوادث مماثلة في فترات سابقة، إلى جانب حرائق بسيطة أخرى تمكّن المواطنون من السيطرة عليها ذاتيًا دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وأكدت اللجنة أن فرق قسم السلامة الوطنية تواصل تمركزها في نقطتين رئيسيتين، هما مقر القسم بالأصابعة ونقطة جندوبة، وذلك في إطار رفع الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ ميداني.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الترتيبات تأتي ضمن خطة عمل مستمرة لمتابعة الوضع الميداني بشكل مباشر وضمان التدخل الفوري عند الضرورة.

بلدية الأصابعة تعلن ترتيبات النظافة خلال عطلة العيد

تقدّم المجلس البلدي الأصابعة وديوانه، بكامل موظفيه، بأحرّ التهاني وأطيب الأماني إلى أهالي البلدية خاصة، وإلى الأمة الإسلامية عامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة المباركة، عبّر المجلس عن خالص الشكر والتقدير لإدارة خدمات النظافة العامة على مجهوداتها المتواصلة على مدار العام، ومواكبتها للمناسبات العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن المجلس أن إدارة خدمات النظافة العامة قد وضعت كامل إمكانياتها من آليات ومعدات وعمالة عارضة وصناديق تجميع تحت تصرف المواطنين خلال عطلة العيد، وفق نقاط تجميع مخصصة لمخلفات ذبح الأضاحي، على النحو التالي:

نقاط تجميع مؤقتة:

نقطة رقم (1): أمام محطة توزيع وقود جندوبة

نقطة رقم (2): أمام الملعب البلدي

نقاط تجميع دائمة:

نقطة رقم (3): أمام مقر المصرف التجاري

نقطة رقم (4): شارع امحمد البشيري

نقطة رقم (5): تقاطع مصرف الجمهورية

ودعا المجلس الأهالي إلى التعاون مع فرق النظافة من خلال الالتزام بوضع المخلفات في المواقع المخصصة، مشيرًا إلى أن فرق النظافة ستعمل على مدار الساعة لضمان نظافة المدينة خلال عطلة العيد.