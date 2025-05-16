الأصابعة تسجّل ثالث يوم بدون حرائق وفرق السلامة تواصل انتشارها الميداني

أعلنت بلدية الأصابعة، أمس الخميس 15 مايو 2025، أن قسم السلامة الوطنية لم يسجل أي حالة حريق لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لسجلات غرفة البلاغات، في تطور يعكس تحسّنًا ملحوظًا في الأوضاع العامة.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للبلدية، أن بعض الحرائق المحدودة وقعت في منازل متفرقة، لكن جرى إخمادها من قبل المواطنين دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي السياق ذاته، تواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية تمركزها في كل من الأصابعة، مطار الزنتان، وككلة، ضمن مواقعها المحددة، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على الجاهزية الدائمة، داعية الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.