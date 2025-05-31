الأصابعة تشهد يوماً آمناً بلا حرائق مع جاهزية دائمة لـ«فرق السلامة الوطنية»

أعلنت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة، عن عدم تسجيل أي حالة حريق خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مؤشر إيجابي على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأوضحت التقارير أن الحرائق البسيطة التي وقعت تم السيطرة عليها من قبل السكان المحليين دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء، مما يعكس مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية في المحافظة على السلامة.

على صعيد متصل، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين، الأولى في مقر القسم بمدينة الأصابعة، والثانية في نقطة جندوبة، وذلك لمتابعة الأوضاع الميدانية وضمان سرعة الاستجابة لأي حالة طارئة.

ووجه الناطق الإعلامي للجنة الأزمة الدعاء للجميع بالسلامة وحماية المجتمع من المخاطر.