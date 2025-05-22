الأصابعة تواجه حرائق متكررة وتحذيرات صارمة للسلامة العامة

أعلنت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة عن تسجيل حالتي حريق لمنازل، منها حالة حريق جديدة وأخرى تكررت في منزل سبق أن تعرض للحريق، كما وردت بلاغات عن حرائق أخرى طالت عددًا من المنازل، تمكن أصحابها من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

ويواصل قسم السلامة الوطنية تمركزه في المواقع المحددة، مع متابعة مستمرة للأوضاع الميدانية واستعداد دائم للتدخل رغم محدودية الإمكانيات المتاحة.

وحذرت الإدارة من إشعال النيران في القمامة أو المواد القابلة للاشتعال خارج الأماكن المخصصة في مواقع المكبات المعتمدة، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة.