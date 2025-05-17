الأصابعة تواجه موجة حرائق متكررة.. والفرق المحلية تستجيب فوراً

سجلت بلدية الأصابعة، أمس الجمعة 16 مايو 2025، حالتين جديدتين من حرائق المنازل، حيث وقع الحريق الأول في منزل للمرة الأولى، فيما شهد منزل آخر حريقًا متكررًا لأكثر من عشر مرات، بحسب سجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.

كما شهدت المنطقة حرائق متعددة طالت عددًا من المنازل، بالإضافة إلى حريق محدود في سيارة نوع “مرسيدس” تمكن المواطنون من السيطرة عليه دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي إطار متابعة الوضع الميداني، تواصل فرق السلامة الوطنية في الأصابعة، مطار الزنتان، وككلة تمركزها في مواقعها لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وتدعو إدارة الأزمة بالبلدية الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر، متمنية السلامة للجميع.