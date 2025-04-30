الأصابعة.. حرائق جديدة دون إصابات وفرق الطوارئ على أهبة الاستعداد

سجّلت بلدية الأصابعة، يوم أمس الثلاثاء 29 نيسان، ثلاث حرائق منزلية، من بينها حريق في منزل يتعرض للاشتعال للمرة الأولى، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة البلدية.

وبحسب البيان اليومي، تمكنت فرق قسم السلامة الوطنية بالأصابعة ومطار الزنتان من السيطرة على هذه الحرائق بنجاح، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفقًا لسجلات غرفة البلاغات.

وأكد مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة عدم تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات، في حين لا تزال بعض المنازل تشهد حرائق بسيطة متكررة، يتمكن المواطنون من إخمادها ذاتيًا دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.

وبحسب البيان، تواصل فرق السلامة الوطنية في كل من الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة تمركزها بحالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، كما يستمر مكتب الإسعاف والطوارئ وفريق الهلال الأحمر في الاستعداد لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة عند الحاجة.

من جهة أخرى، شددت الجهات المختصة على ضرورة الامتناع التام عن إشعال النيران في القمامة أو أي مواد قابلة للاشتعال إلا في المواقع المخصصة داخل المكب.

ودعت المواطنين المتضررين إلى سرعة التوجه للجهات المعنية لاستكمال محاضر إثبات الواقعة لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات اللازمة.