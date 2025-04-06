الأضخم حتّى الآن.. ميتا تطرح أحدث نسخ نماذج «الذكاء الاصطناعي»

كشفت شركة “ميتا بلاتفورمز”، عن نسختيها الأحدث من نموذجها اللغوي الضخم للذكاء الاصطناعي (إل.إل.إم).

وقالت الشركة “إنها طرحت النسختين تحت اسمي (إل لاما 4 سكاوت) و(إل لاما 4 مافريك)”، وأضافت أن “إل لاما” نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط، وتتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على معالجة ودمج أنواع مختلفة من البيانات، ومنها النصوص واللقطات المصورة والصور والصوت، وتحويل المحتوى عبر هذه الوسائط”.

وقالت ميتا، في بيان، “إن “إل لاما 4 سكاوت” و”إل لاما 4 مافريك” هما “أكثر نسخها تطورا حتى الآن… والأفضل في فئتهما من حيث تعدد الوسائط”، وأضافت أن “إل لاما 4 سكاوت” و”إل لاما 4 مافريك” سيكونان برنامجين مفتوحي المصدر.

ومنذ نجاح برنامج تشات جي.بي.تي من شركة أوبن إيه.آي، “تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي غيّر المشهد التكنولوجي وأعطى دفعة للاستثمار في التعلم الآلي”.

وأطلقت الشركة “روبوت الدردشة Meta AI في سبتمبر 2023، حيث طرحته كمساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم ردود وإنشاء صور بناءً على طلبات المستخدم داخل تطبيقاتها الحالية، وقامت الشركة بجعل Meta AI في الواجهة داخل تطبيقاتها في أبريل، عندما استبدلت ميزة البحث في Facebook، وInstagram، وWhatsApp، وMessenger بـ chatbot”.