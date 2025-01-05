الأضرار جسيمة.. إخلاء العديد من المنازل في طبرق بسبب السيول

شهدت مدينة طبرق، منذ ساعات الصباح الأولى، منخفض جوي تسبب في غرق العديد من المنازل وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة، ووقوع أضرار مادية جسيمة في المدينة وضواحيها.

وبحسب منصة “رؤية” المتخصصة في أخبار الطقس، “سجلت محطة قياس الأمطار في المدينة معدلًا بلغ 61 ملم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعل هذا المنخفض من بين الأكثر تأثيرًا على المنطقة مؤخرًا”.

وقام الهلال الأحمر، “باخلاء عدد من المنازل في طبرق بعد غرقها بمياه الأمطار التي شهدتها المدينة”.

وقال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية: “تم إخلاء أكثر من 20 منزلا لتضررهم بسبب ارتفاع منسوب المياه، بينهم 4 منازل تعرضت لأضرار كبيرة، وقمنا بتسكين العائلات في فندق بالمدينة، وهناك من ذهبوا للإقامة مع أقرابهم”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “غدا الاثنين سيكون يوم عمل عادي، لاستقرار الأجواء، وتوقف الأمطار، وسيتم تعويض السكان المتضررين”.

يذكر أنه في 11 من سبتمبر 2023، استيقظت مدينة درنة الليبية على كارثة إعصار “دانيال” التي راح ضحيتها الآلاف من الأهالي.

غرق بعض الشوارع في مدينة طبرق ودخول المياه للبيوت نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها ليلة لبارحة #طبرق هذا الصباح… تم النشر بواسطة ‏المتخصص لأخبار الطقس " ليبيا وحول العالم "‏ في الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥