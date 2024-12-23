الأضرار كبيرة.. اصطدام «حافلة بطائرة إسعاف» في مطار معيتيقة الدولي (فيديو)

شهد مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، حادث اصطدام حافلة بطائرة إسعاف أثناء تواجدها داخل المطار، ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة.

وبحسب المعلومات، “اصطدم سائق حافلة ركاب تابعة للشركة الليبية للخدمات الأرضية بجناح طائرة إسعاف رابضة في ساحة وقوف الطائرات بمطار معيتيقة الدولي”.

وقال مدير عام مطار معيتيقة الدولي إبراهيم فركاش، في تصريحات صحفية: “إن الأضرار التي نتجت عن عملية التصادم مع الطائرة جسيمة وبالغة”، وأضاف أن “طائرة الإسعاف كانت متوقفة و”حافلة النقل هي التي كانت تعمل”، موضحا أن “الموضوع قيد التحقيق من الجهات المختصة داخل مطار معيتيقة”.

وأوضح “أن التحقيقات الإدارية جارية في الحادثة من قبل الطيران المدني، ومن المتوقع أن تتحمل شركة التأمين التعويض”.

يذكر أن “مطار معيتيقة هو مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية في طرابلس ويشغّل رحلات جوية داخلية ودولية ورحلات للإسعاف الجوي وأخرى للطيران الخاص، ويعتبر مركز عمليات للخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الإفريقية وطيران البراق، والأجنحة الليبية، وبعد إغلاق مطار طرابلس الدولي عام 2014 بسبب تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة الحرب، أصبح مطار معيتيقة الدولي هو المطار الوحيد الذي يخدم مدينة طرابلس”.