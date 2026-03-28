الأطراف تحدد شروط إنهاء الحرب.. ما هي؟

اتخذت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مواقف صارمة بشأن إنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير، بعد غارات جوية أمريكية إسرائيلية على إيران. الحرب أدت إلى تهديد إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، وأثرت على أسواق النفط والغاز.

ووفق وكالة «رويترز»، هناك اختلاف كبير في شروط الأطراف لإنهاء الحرب.

ماذا تقول الولايات المتحدة؟

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة من 15 نقطة لإيران عبر باكستان، لم تُنشر تفاصيلها، ورفضت الإدارة الكشف عن محتواها، مؤكدة أن بعض التقارير الإعلامية غير صحيحة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الخطة تتضمن:

التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.

فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

إنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة، مثل جماعة «حزب الله» اللبنانية.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستضرب إيران “بقوة لم يسبق لها مثيل” إذا لم تقبل طهران الاقتراح، ويتوقع أن تُرسل واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط لتعزيز الوجود العسكري.

الموقف الإيراني

أكد مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» أن رد طهران على المقترحات الأمريكية ليس إيجابياً، لكنها لا تزال تدرسها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “إيران لا تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، لكن يجري تبادل رسائل عبر وسطاء، ونطالب بإنهاء دائم للحرب وتعويضات عن الأضرار”.

وطالبت إيران بالاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز باعتباره “حقها الطبيعي والقانوني”، وفق ما نقلته قناة «برس تي في».

كما أبلغت طهران الوسطاء بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل حرب إسرائيل على لبنان. وهددت إيران بإجراءات تصعيدية إضافية، بما في ذلك إمكانية إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى معلومات استخباراتية عن خطط أمريكية محتملة لاحتلال جزيرة إيرانية.

الموقف الإسرائيلي

قال مسؤول دفاعي كبير إن إسرائيل تشك في قبول إيران لشروط الولايات المتحدة، لكنها قلقة من أي تنازلات قد يقدمها ترمب.

وأكد مصدر ثانٍ أن إسرائيل تريد أن يحتفظ لها أي اتفاق بحق شن ضربات استباقية مستقبلية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي: “المهمة الحالية هي استمرار تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، ولا تزال إسرائيل لديها الكثير من الأهداف المتبقية”.

ومع استمرار الحرب، تتوسع الهجمات الإيرانية لتشمل منشآت أمريكية وإسرائيلية في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات وسلطنة عمان، بينما تدخل الحوثيون اليمنيون رسمياً على خط القتال.

إضافة إلى ذلك، تضاعفت المخاطر على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو مسار حيوي لنقل نحو 20٪ من النفط العالمي، مع تهديدات بإغلاق طرق بديلة مثل البحر الأحمر وباب المندب.