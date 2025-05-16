الأعشاب الشائعة.. هل تخفي مخاطراً صحية تهدد حياتك؟

في عالم يزداد فيه اللجوء إلى العلاجات الطبيعية، تبرز حقيقة مهمة ومثيرة للانتباه: ليست كل الأعشاب التي تبدو آمنة ومألوفة مفيدة للجميع، بل بعضها قد يحمل مخاطر صحية حقيقية، وتكشف الدكتورة داريا خايكينا، أخصائية الغدد الصماء، أن الأعشاب الطبية الشائعة التي يعتمد عليها كثيرون للعلاج أو لتعزيز الصحة قد تسبب ردود فعل غير متوقعة، خاصة عند استخدامها دون إشراف طبي. فما هي هذه الأعشاب؟ وكيف يمكن أن تؤثر على صحتنا بشكل سلبي رغم شهرتها الواسعة؟ الجواب في هذا الكشف الطبي الذي يسلط الضوء على الجانب المظلم للطب التقليدي وأهمية التوعية قبل التهافت على العلاجات العشبية.

ومع تزايد الإقبال على العلاجات الطبيعية، تحذر الدكتورة داريا خايكينا، أخصائية الغدد الصماء، من أن بعض الأعشاب الطبية الشائعة التي يستخدمها الكثيرون قد لا تكون آمنة كما يعتقدون، رغم الفوائد التي تقدمها بعض النباتات، إلا أن هناك أعشابًا شهيرة قد تسبب أضرارًا صحية خطيرة عند تناولها بانتظام أو دون استشارة طبية.

وبحسب صحيفة غازيتا، توضح الدكتورة خايكينا أن الطب التقليدي اعتمد منذ القدم على الأعشاب كحل وحيد لمواجهة الأمراض قبل تطور الأدوية الحديثة، إلا أن الاستخدام العشوائي للأعشاب اليوم يشكل خطرًا، بسبب اختلاف تأثيرها بناءً على المنطقة التي جُمعت منها وطرق التحضير والجرعات المستخدمة.

وتشير إلى أن بعض الأعشاب فعالة مثل لحاء الصفصاف المستخدم في إنتاج الأسبرين، والعرن الذي يعد مضاد اكتئاب خفيف، وحشيشة الهر التي تعمل كمهدئ. لكنها تحذر بشدة من أعشاب أخرى شائعة تحظى بشعبية كبيرة رغم خطورتها، ومن بينها:

البابونج: قد يسبب ردود فعل تحسسية خاصة لمن لديهم حساسية تجاه عشبة الشيح، ويقلل من تخثر الدم مما يشكل خطورة عند تناول مضادات التخثر، كما قد يؤدي إلى الصداع والنعاس عند الجرعات الزائدة.

قد يسبب ردود فعل تحسسية خاصة لمن لديهم حساسية تجاه عشبة الشيح، ويقلل من تخثر الدم مما يشكل خطورة عند تناول مضادات التخثر، كما قد يؤدي إلى الصداع والنعاس عند الجرعات الزائدة. العرن (St. John’s wort): يُستخدم لعلاج الاكتئاب، لكنه يقلل من فعالية العديد من الأدوية، ويزيد من حساسية الجلد تجاه الضوء، مما يزيد خطر الحروق والتصبغ.

يُستخدم لعلاج الاكتئاب، لكنه يقلل من فعالية العديد من الأدوية، ويزيد من حساسية الجلد تجاه الضوء، مما يزيد خطر الحروق والتصبغ. عرق السوس: شائع في الشاي ويستخدم لتحسين وظائف الغدة الدرقية، لكنه يرفع ضغط الدم ويسبب التورم، مما يشكل خطورة على مرضى الكلى والقلب.

شائع في الشاي ويستخدم لتحسين وظائف الغدة الدرقية، لكنه يرفع ضغط الدم ويسبب التورم، مما يشكل خطورة على مرضى الكلى والقلب. النعناع: مشروب محبوب ومهدئ، لكنه يخفض ضغط الدم، لذا قد يشكل خطرًا على من يعانون من انخفاض الضغط، كما أنه غير مناسب لمن يعانون من التهاب المعدة أو الارتجاع المريئي، ويقلل الرغبة الجنسية.

مشروب محبوب ومهدئ، لكنه يخفض ضغط الدم، لذا قد يشكل خطرًا على من يعانون من انخفاض الضغط، كما أنه غير مناسب لمن يعانون من التهاب المعدة أو الارتجاع المريئي، ويقلل الرغبة الجنسية. القصعين (المريمية): تستخدم في موسم البرد كشاي أو أقراص لتسكين الألم، لكنها تحتوي على مركب “الثوجون” الذي قد يسبب الصداع، التشنجات، وتلف الكبد عند الاستخدام المتكرر، ويجب على النساء الحوامل توخي الحذر لأنه قد يحفز تقلصات الرحم.

وتختتم الدكتورة خايكينا بتأكيد أن “الطبيعي” لا يعني دائمًا آمنًا، وأن معرفة الأعشاب كانت في الماضي علمًا دقيقًا ينتقل من جيل إلى جيل عبر مختصين، بينما اليوم يستخدمها الكثيرون بشكل عشوائي دون فهم المخاطر، مما يجعل استشارة الطبيب ضرورة لا غنى عنها قبل اللجوء إلى أي علاج عشبي.