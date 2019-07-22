الأعلى لأمازيغ ليبيا: لن نعترف بقرار الإفراج، والمحمودي يُعتبر مطلوباً لدى مناطق الأمازيغ

أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، إنه لن يعترف بقرار الإفراج الصحي عن آخر رئيس وزراء في نظام القذافي البغدادي المحمودي الذي أصدرته وزارة العدل بحكومة الوفاق، قائلاً أن القرار جاء لأسباب سياسية ومخالفاً للقانون.

كما كشف المجلس في بيان أصدره الأحد، عن مفاجئته بقرار الإفراج عن المحمودي المحكوم عليه بالإعدام لمساهمته بشكل مباشر في قمع ثورة 17 فبراير 2011 وتحريضه على اقتحام مدينة زوارة وارتكاب جرائم حرب فيها.

وأعلن الأعلى لأمازيغ ليبيا أنه لن يعترف أبداً بقرار الإفراج ويعتبر البغدادي المحمودي مطلوباً لدى مناطق الأمازيغ، موجهاص الدعوة للجهات للجهات الضبطية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.