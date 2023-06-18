الأعلى لشؤون الطاقة يُؤكد ضرورة دعم شركة الكهرباء

استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اليوم الأحد، بمقر الشركة في طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير الدولة لشؤون الرئاسة ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير النفط والغاز ووزير الاقتصاد ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، بصفتهم أعضاء المجلس الأعلى للطاقة.

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، والذي خُصِص لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالشركة العامة للكهرباء.

وتم خلال الإجتماع عرض خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية والجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بالجهود المبذولة من كافة العاملين بالشركة لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، والذي ساهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي، مشددا على ضرورة استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة الذروة الصيفية.

وقدم الفريق الفني بالشركة عرضا ضوئيا يتضمن العمرات الجسيمة المنفذة وصيانة خطوط النقل التي ساهمت في الاستقرار وعدم اللجوء لطرح الأحمال.

كما استعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، والتي تستهدف عددا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يتم تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة دعم جهود شركة الكهرباء في تنفيذ خطتها مع ضرورة متابعتها فنيا وماليا لضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها.