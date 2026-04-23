الأعلى للدولة: الانفتاح على «التجارب الدولية» يخدم المصالح الوطنية

عُقد في مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس لقاء جمع رئيس لجنة التواصل الليبية–الماليزية بالمجلس الأعلى للدولة محمود الطبيب مع وفد من ماليزيا، وذلك في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وحضر جانباً من اللقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الذي رحّب بالوفد الماليزي، مؤكداً أهمية تعزيز الانفتاح على التجارب الدولية بما يخدم المصالح الوطنية في ليبيا.

وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين ليبيا وماليزيا، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية.

كما طُرحت خلال المحادثات مقترحات تتعلق بفتح خطوط طيران مباشرة بين البلدين، بهدف دعم حركة التنقل وتنشيط التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

واستعرض الجانب الماليزي عدداً من خبراته في القطاع الزراعي، مشيراً إلى إمكانية نقل هذه التجارب إلى ليبيا، بما يسهم في دعم مشاريع استصلاح الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الليبية العاملة في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية البناء على ما تم طرحه من أفكار خلال المحادثات، والعمل على تحويلها إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.