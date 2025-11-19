«الأعلى للدولة» ببحث تطوير الأداء في المؤسسات الصحية

عقدت لجنة شؤون الخدمات بالمجلس الأعلى للدولة، برئاسة الدكتور العجيلي أبوسديل وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور رمضان إنبية، الدكتور عمر بشيش، المهندس نوح المالطي، الأستاذ فتحي الشريف، الأستاذة لمياء الشريف، والدكتورة لطيفة خبيزة، اجتماعين منفصلين مع عدد من مديري الإدارات بالمجلس الصحي العام ومديري مستشفيات في مناطق مختلفة.

واستعرض الاجتماع الأول مع مديري الإدارات بالمجلس الصحي العام مهام المجلس واحتياجاته التنظيمية، كما ناقش السبل الممكنة لتعزيز التنسيق والتكامل بين المجلس والجهات الصحية المختصة، بهدف تحسين كفاءة العمل وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات العملية لتفعيل دور المجلس وتطوير آليات المتابعة والتغلب على التحديات القائمة.

وأكد الدكتور العجيلي أبوسديل دعم اللجنة لجهود المجلس الصحي العام وحرصها على تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الاجتماع الثاني، تم اللقاء مع مدير مستشفى السكر والغدد الصماء ونائب مدير مستشفى الإسعاف والطوارئ بمنطقة تاجوراء، حيث تم استعراض الوضع العام داخل المستشفيين والتأكيد على أهمية تقديم خدمات أساسية لشريحة واسعة من المواطنين تغطي رقعة جغرافية كبيرة.

كما تم الإشارة إلى التقدم الملحوظ في أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى الإسعاف والطوارئ بتاجوراء، المقرر افتتاحه رسميًا في يوليو 2026.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والعراقيل التي تعيق سير العمل بالمستشفيين، لا سيما الإجراءات المالية واعتماد القناة المالية لكل من مستشفى السكر والغدد الصماء ومستشفى الإسعاف والطوارئ، بما يمكّن المستشفيين من أداء مهامهما بكفاءة.

واختتمت اللجنة الاجتماعات بتأكيد حرصها على متابعة الملاحظات والمختنقات المطروحة، وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية في هذه المرافق الحيوية.