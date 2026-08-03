الأعلى للدولة: تشكيل لجنة فنية لتشخيص «أزمة الكهرباء» ووضع الحلول

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الإثنين 3 أغسطس 2026، جلسته العامة رقم 119 برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، والمقرر بلقاسم دبرز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وخصصت الجلسة لمناقشة مستجدات أزمة الكهرباء في البلاد، وبحث التحديات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء، ضمن متابعة المجلس للسياسات العامة والملفات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.

واستهل رئيس المجلس محمد تكالة أعمال الجلسة بإحاطة تناول فيها تطورات أزمة الكهرباء، وأبرز العراقيل التي تؤثر على أداء القطاع، مؤكدًا أهمية اعتماد حلول مستدامة تساهم في رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار على أهمية دور الجهات الرقابية ومكتب النائب العام في متابعة أداء الشركة العامة للكهرباء، مقترحًا مخاطبة الجهات المختصة للحصول على تقرير شامل بشأن أوضاع قطاع الكهرباء، بما يعزز قدرة المجلس على ممارسة دوره الرقابي والاستشاري.

وبعد نقاشات موسعة، قرر المجلس تشكيل لجنة فنية تضم مختصين في المجال، تتولى إعداد تقييم موضوعي ودقيق لأسباب أزمة الكهرباء، ورفع تقرير يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجة الاختناقات وتحسين كفاءة القطاع.

كما قرر المجلس استمرار لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ مهامها المتعلقة بمتابعة ملفي النفط والغاز، مع تقديم تقرير مفصل إلى المجلس حول نتائج أعمالها والتوصيات التي خلصت إليها.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار أزمة الكهرباء كأحد أبرز الملفات الخدمية في ليبيا، وسط مطالبات متكررة بوضع حلول طويلة الأمد تشمل زيادة الإنتاج، تطوير البنية التحتية، وتحسين إدارة موارد الطاقة لضمان استقرار الشبكة.