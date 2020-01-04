الأعلى للدولة: قصف الكلية العسكرية مُشابه لما قام به تنظيم داعش في مركز تدريب الشرطة بزليتن

تعهد المجلس بأن الرد على هذه الجريمة النكراء لن يكون عادياً. [سوشيال ميديا]

تقدم المجلس الأعلى للدولة، بأحر التعازي للشعب الليبي وذوي القتلى الذين سقطوا في قصف وصفه بـ”الإجرامي” على الكلية العسكرية بطرابلس.

وقال المجلس في بيان له:جريمة بشعة راح ضحيتها العشرات من الطلبة الأبرياء بين قتلى وجرحى، وعمل إرهابي مشابه لما قام به تنظيم داعش في مركز تدريب الشرطة بزليتن مطلع يناير 2016.

وأعلن المجلس الحداد على أرواح القتلى، وتعهد للشعب الليبي بأن الرد على هذه الجريمة النكراء لن يكون عادياً.

هذا واستهدف طيران قوات حفتر الكلية العسكرية بطرابلس، مساء السبت، وأسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً و35 جريحا من طلبة الكلية بحسب حصيلة أولية.