الأعلى للدولة: نعمل على «قوانين انتخابية» متوازنة وتوافقية

باشرت لجنة الستة التابعة للمجلس الأعلى للدولة أعمالها صباح اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، في مقر المجلس، برئاسة عمر أبوليفة وعضوية محمد معزب وماما سليمان ومحمد أبوسنينة، مع اعتذار أحمد الأوجلي ومسعود اعبيد عن الحضور لانشغالهما بمهام أخرى.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها القوانين الانتخابية السابقة، والتعديل الدستوري الثالث عشر، إلى جانب مخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار مراجعة المسارات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأفاد رئيس اللجنة عمر أبوليفة بوجود تواصلات مباشرة مع نظيره في اللجنة المقابلة بمجلس النواب، إضافة إلى تواصل مع بعثة الأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز مسار التوافق بين الأطراف المعنية بالعملية السياسية في ليبيا.

وأكدت اللجنة عزمها على الدفع نحو التوصل إلى قوانين انتخابية متوازنة وتوافقية، بما يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عامة تتسم بالنزاهة والشفافية، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.