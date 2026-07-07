الأعلى للدولة: نعمل للوصول إلى «توافق وطني» ينهي المراحل الانتقالية

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، اجتماعًا دوريًا اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.

وناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية، إلى جانب الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، بهدف الوصول إلى توافق وطني يدعم الاستقرار السياسي ويمهد لإنهاء المراحل الانتقالية وصولًا إلى إجراء الانتخابات.

وتناول مكتب الرئاسة خلال الاجتماع متابعة أداء اللجان الدائمة بالمجلس، حيث جرى التأكيد على أهمية تفعيل دورها الرقابي خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز مساهمتها في متابعة الملفات المختلفة المرتبطة بعمل المجلس.

وأكد المكتب أهمية تكثيف الجهود الوطنية للوصول إلى توافقات تضمن استمرار العملية السياسية وفق الأطر القانونية والدستورية، بما يساعد على تجاوز العقبات التي تواجه المسار السياسي في البلاد.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية التي تؤثر على حياة المواطنين، والعمل على دعم الإجراءات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية.

ويأتي الاجتماع ضمن تحركات المجلس الأعلى للدولة لمتابعة التطورات السياسية وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في ظل استمرار المساعي للوصول إلى حل سياسي يقود إلى مرحلة مستقرة وانتخابات وطنية.