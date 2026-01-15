«الأعلى للدولة» يناقش مستقبل الطاقات المتجددة في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأربعاء 14 يناير، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبدالسلام سليمان الأنصاري، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء ركّز على واقع قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا، حيث استعرض الجانبان الخطط والبرامج التي يعمل عليها جهاز الطاقات المتجددة، والهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة.

وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز الاستدامة البيئية، واعتبار الطاقة المتجددة خيارًا استراتيجيًا لمستقبل ليبيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية، والحاجة إلى حلول طويلة الأمد تدعم أمن الطاقة.

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الإطار التشريعي أو التمويل، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عملية تسرّع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع.

كما تناول الحضور أهمية توفير الأطر القانونية والدعم المؤسسي اللازم لتمكين جهاز الطاقات المتجددة من أداء مهامه بكفاءة، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة، ويساهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.