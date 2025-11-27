«الأعلى للدولة ومجلس النواب» يتفقان على آلية تعيين المناصب السيادية

أعلن المجلس الأعلى للدولة عن توقيع اتفاق بين لجنتي المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في العاصمة طرابلس، ينظم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافةً إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.

وأفاد بيان المجلس أن الاتفاق يأتي استكمالًا للتفاهمات السابقة بين الجانبين، ويهدف إلى تعزيز مسار التوافق الوطني والحل السياسي في ليبيا، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة بين لجنتي المناصب السيادية.

ويأتي الاتفاق في وقت تحاول فيه ليبيا تعزيز الاستقرار السياسي وإتمام المسار الانتخابي بعد سنوات من الانقسامات والصراعات بين مؤسسات الدولة، حيث يمثل اختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ودعم آليات مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الإدارية.

وتواجه ليبيا منذ عام 2011 أزمات سياسية متكررة، حيث تباطأ تنفيذ المسار الانتخابي بسبب الانقسامات بين مجلس النواب في شرق البلاد والمجلس الأعلى للدولة في الغرب، ما أدى إلى تعطيل العديد من المؤسسات السيادية، قبل أن تبدأ محاولات التوافق مؤخراً عبر لجان مشتركة لتحقيق الاستقرار السياسي.