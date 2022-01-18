الأعلى للدولة وهيئة الدستور يتفقان على استكمال المسار الدستوري

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة عضو المجلس ورئيس اللجنة القانونية عادل كرموس، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع أعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وتم خلال اللقاء، متابعة المسار الدستوري، حيث أكد المشري على أهمية التواصل مع الهيئة باعتبارها هيئة منتخبَة من قِبل الشعب الليبي أُوكلَت إليها مهمة صياغة مشروع الدستور وإعداده، وقد تمَّت مناقشة حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي الذي يرنوا إليه الشعب الليبي آملين من خلاله إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المنشودة على أساس دستوري دائم للبلاد، وفق قوله.

كما اتفق الحضور على ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

من جهتها أفادت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في بيان صحفي، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية الدفع بالمسار الدستوري قدماً وإنجاح باقي مراحله، وعلى ضرورة تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقاً لأحكام الدستور الدائم للبلاد في أقرب وقت ممكن.