«الأعلى للدولة» ووزارة الاقتصاد يبحثان تحديات المرحلة وخطط حماية المستهلك

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، سعد الحنيش، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة والقضايا الاجتماعية المرتبطة بها، وفي مقدمتها السعي لإقرار مشروع قانون حماية المستهلك.

كما تطرق اللقاء إلى العقبات التي تعيق انضمام ليبيا إلى منطقة التجارة الحرة القارية، حيث طرح النائب الأول للمجلس الأعلى جملة من المقترحات الكفيلة بتذليل هذه العراقيل.

كما تركزت المباحثات على الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمواد الغذائية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن.