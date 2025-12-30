الإسكان تبحث مع «الأعلى للدولة» استئناف المشاريع المتوقفة

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة حسن حبيب، يوم الاثنين 29 ديسمبر، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر عويدات، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث تناول اللقاء مستجدات مشاريع الإعمار في مناطق الجنوب الليبي، إلى جانب الخطوات الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة منذ سنوات.

وناقش الجانبان آليات إعادة تفعيل المشاريع المتعثرة، وسبل تسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار المعيشي في مناطق الجنوب، التي تعاني من فجوات واضحة في البنية التحتية.

واستعرض وزير الإسكان والتعمير أمام النائب الأول أبرز البرامج التنفيذية التي تعمل الوزارة على تنفيذها لدفع عجلة الإعمار، مشيرًا إلى خطط إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مع التركيز على تطوير شبكات الطرق والمرافق العامة، وتحسين البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين في الجنوب.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة دعم المجلس الكامل لجهود وزارة الإسكان والتعمير الرامية إلى تسريع مسار الإعمار والتنمية، مشددًا على أهمية توفير الدعم اللوجستي والإداري اللازم للأجهزة التنفيذية التابعة للدولة، ولا سيما في المناطق الجنوبية.

وأشار حسن حبيب إلى ضرورة تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المشاريع في مختلف مناطق البلاد، بما يحقق توزيعًا عادلًا للتنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.