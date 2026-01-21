«الأعلى للدولة» يبحث آليات مواجهة الهجرة

عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء 21 يناير بمقر المجلس، برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي جمال أبوسهمين، وبحضور نائب رئيس اللجنة عبدالعاطي أبو كتيف، وأعضاء اللجنة، ومستشار اللجنة عادل عبدالكافي.

وبحث الاجتماع آليات عمل جهاز الحرس البلدي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال استقبال رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بريدع.

وناقش الجانبان أبرز التحديات الأمنية والتنظيمية التي تواجه الجهازين، مع التركيز على الملفات المرتبطة بالعمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما ينعكس على دعم الاستقرار وتعزيز الأمن العام.

وأكدت اللجنة أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الأمنية ذات العلاقة، والعمل على رفع مستوى التنسيق المؤسسي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بإدارة ملف الهجرة وتنظيم العمالة الأجنبية داخل البلاد.

وفي ختام الاجتماع، ثمّنت لجنة الأمن القومي الجهود التي يبذلها جهاز الحرس البلدي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التشديد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك، والاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة لمتابعة هذه الملفات نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على الأمن الوطني.